Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Liverpool-Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool-Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Liverpool kupanın favorisi olarak öne çıkarılsa da bana göre Real Madrid karşınıza alınmaması gereken bir takım! Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde…Real Madrid finale kadar PSG, Chelsea ve Manchester City kupanın şampiyonluk adaylarını tek tek eledi. Hem de üst düzey bir mücadele, bitti denilen anlarda pes etmeyip Benzema ile mucizelere imza atarak… Ancelotti gibi de winner ve kurt bir teknik adamları var. Bana göre favorisi olmayan 3 sonuca da açık bir final izleyeceğiz. Ancak futbola doyacağımız gollü bir mücadele bekliyorum. 90 dakikada hem Liverpool hem de Real Madrid’in goller kaybedeceği görüşündeyim. KG Var tercihi ideal.

Hacken-IK Sirius: 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Allsvenskan bülteninde günün öne çıkan maçı Hacken-IK Sirius mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Hacken’in son haftalarda formu inanılmaz yükseldi. Özellikle deplasmanda aldıkları Malmö galibiyeti ile bu hafta galibiyet almalarını halinde liderlik şansları var. Alexender Jeremeff’in ön hatta pivot santrafor olarak yaptığı işler gerçekten inanılmaz düzeyde. Ik Sirius ise bir türlü standartı tutturabilmiş değil. Bu sene deplasmanda seviyesi biraz iyi takımlara karşı bile çaresiz kaldılar. Hacken’in galibiyete ulaşacağını düşünüyorum.

Mjallby-Kalmar: 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Allsevnskan bülteninde günün öne çıkan maçı Mjallby-Kalmar mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Mjallby Sundsvall deplasmanı sonrası yorgunluk yaşayabilir. Konumu nedeniyle çoğu takım Sundsvall deplasmanı sonrası düşüyor. Bunun üstüne Mjallby ligde kötü gidişatını sürdürüyor. Evinde aldığı Varnamo beraberliği de özgüvenlerini düşürdü. Bunların en büyük sebebi ise Forvet hattında hala doğru rotasyon bulunamadı. Kalmar ise bu sezon deplasmanlarda gerçekten iyi performanslar sergiledi. Son aldıkları Djurgarden galibiyetleri takımın moral seviyelerini yükseltti. Santraforları Oliver Berg gol bulmakta zorlandığı bir dönemde olsa da etrafındaki oyuncuları oynatan bir oyuncu. Bu maçın Kalmar üstünlüğü ile sonuçlanacağını düşünüyorum.