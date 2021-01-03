Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Juventus – Udinese: Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazar bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Juventus-Udinese karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibi ekipten yana.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina yenilgisi sonrası Juventus’da Pirlo’nun koltuğu iyiden iyiye sarsıldı. Udinese karşısında kaybedilecek puan Pirlo’nun vedası olacak. Nitelikli bir oyuncu grubuna sahip olmaları Pirlo’nun en büyük avantajı. Fakat oyuncuların taktiksel yönden eksik kaldıklarını görmek mümkün. Udinese, oyun olarak düşüşte. Ayrıca önemli eksikler var. Juventus, Fiorentina maçında olduğu gibi aynı hataya düşmeyecektir. Juventus galibiyeti, makul bir tercih.

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Kayserispor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de günün öne çıkan maçı Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü Siyah Beyazlıların kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Kayserispor ligimizin en kırılgan takımlarından birisi. Beşiktaş eksiklerine rağmen galibiyet serisine devam ediyor. Bu maçta da Sergen Yalçın’ın öğrencileri 3 puanı alır.

Fatih Karagümrük – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig bülteninde yer alan ve Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Galatasaray’a 2-0 kaybeden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Karagümrük, Galatasaray galibiyeti sonrası Göztepe ile de berabere kaldı. Ev sahibinde Sabo ve N’dao kart cezalısı. Trabzonspor’da ise Hugo sakatlığı nedeniyle yok. Bordo mavililer eksik rakibi karşısında kaybetmez.