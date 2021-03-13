Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç sonucu: 3-3

7' Emre Gemici 0-1 Malatya Yeşilyurt Bld.

61' Emre Gemici 0-2 Malatya Yeşilyurt Bld.

67' Baran Işık 1-2 Diyarbekirspor

85' İbrahim Has 2-2 Diyarbekirspor

86' Akın Akman 2-3 Malatya Yeşilyurt Bld.

90+3' Mehmet Fuat Gölbaşı 3-3 Diyarbekirspor

Diyarbekir aldığı beraberlikle averajla liderliği Buca 1928'e kaptırdı. Diyarbekir iki kez 2 farklı geriye düştüğü maçta 90+3'te beraberliği yakaladı. Diyarbekir bir hafta önce Kızılcabölük deplasmanında 90+2'de ondan önce de Nevşehir Bld. maçında 90+5'te attığı golle kazanmıştı. Malatya Yeşilyurt Bld.'nin 5 maçlık deplasman galibiyet serisi sona erdi.

Ceyhanspor-Yomraspor maç sonucu: 1-1

10' Selim Asal 1-0 Ceyhanspor

48' Mert Miraç Altıntaş 1-1 Yomraspor

Play-Off yarışındaki Ceyhanspor 4 maçtır kazanamıyor. Ceyhanspor sahasındaki son 6 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ceyhan'ın golünü atan 21 yaşındaki ön libero Selim Asal, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Yomraspor 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 4 galibiyet aldılar.

Halide Edip Adıvar-Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Halide Edip Adıvar, Hakan Çobanoğlu göreve geldikten sonra oynadığı 7 maçın 6'sında puan aldı. Halide Edip Adıvar, 6 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 10 puan aldı. Halide Edip Adıvar son 9 iç saha maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Darıca Gençlerbirliği 4'ü üst üste olmak üzere son 6 maçın 5'inde gol atamadı.

Kahta 02-Büyükçekmece Tepecik maç sonucu: 1-1

30' Mehmet Doğan 1-0 Kahta 02

43' İlhan Aslanoğlu 1-1 Büyükçekmece Tepecik

Kahta 02 ligde 4 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 6 puan aldı. Kahta 02 sahasında 4 maçtır kazanamıyor, bu dönemde 3 beraberlik aldı. Büyükçekmece Tepecik son iki deplasman maçından 1-1'lik skorlarla ayrıldı.

Çatalcaspor-Batman Petrolspor maç sonucu: 0-0

Çatalca'da 5 maçtır kazanamıyor. Çatalca yeni teknik direktörü Kadir Akbulut yönetimindeki ilk maçta berabere kaldı. Batman Petrol 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik aldılar. Batman Petrol, Bülent Demirkanlı yönetiminde çıktığı 8 maçta tek yenilgiyi Isparta deplasmanında aldı, 2 galibiyet elde ederken 5 maçta gol yemedi.