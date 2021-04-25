Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bergama Blediyespor, 52 Orduspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Bergama Belediyespor 4'üncü dakikada Emre'nin penaltı golüyle öne geçti. Konuk takım 32'de Eyüp ile beraberliği yakalasa da İzmir ekibi 3 dakika sonra 2-1 öne geçti. Ataklarını yoğunlaştıran Bergama Belediyespor bu defa 38'inci dakikada Halil'le skoru 3-1'e getirerek iyice rahatladı. Halil 68'da yine sahneye çıktı ve durum 4-1 oldu. Mücadelede son sözü 89'uncu dakikada penaltıdan Ali Öztürk söyledi. Bergama Belediyespor bu sonucun ardından 38'e puana yükselip 11'inci basamağa çıktı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Şaban Karadereli (xx), Metin Uçar (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xxx) - Volkan (xx), Murat (xx), Ali Aydın (xx) (Dk. 57 Furkan xx), Mehmet Soyarslan (xxx), Halil (xxxx), Emre (xx) (Dk. 81 Lokman), Ömer (xx) (Dk. 71 Mustafa x), Mehmet Can (xx), Barış (xx) (Dk. 81 Oğuzhan), Ali Öztürk (xxx)

52 ORDUSPOR: Berat (x) - Hasan (x) (Dk. 40 Yavuz xx), Eyüp (xx), Emrullah (xx), Eşref (xx), Yusuf (xx), Berkay (xx), Muhammed Emin (x) (Dk. 60 Efe x), Ali Kemal (x) (Dk. 71 Ömer), Gökhan Özer (x) (Dk. 71 Batuhan x), Gökhan Erdöl (xx)

GOLLER: Dk. 4 (Pen.) Emre, Dk. 35 Mehmet Soyarslan, Dk. 38 ve Dk. 86 Halil, Dk. 89 (Pen.) Ali Öztürk (Bergama Belediyespor), Dk. 32 Eyüp (52 Orduspor)

SARI KARTLAR: Berat (52 Orduspor)