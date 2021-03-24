Misli.com 3. Lig 25 Mart maçları öncesi tüm son dakika gelişmeleri

7 maçtır kazanamayan Karaman Belediyespor, 8 maçtır kaybetmeyen Halide Edip Adıvar'ı konuk edecek. 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Ceyhanspor, kötü gidişata Kahta 02 karşısında son vermeye çalışacak. 3 maçtır kaybeden Isparta 32, yeni teknik direktörü Hakan Genç ile ilk galibiyetine uzanmayı amaçlıyor. İşte 90 dakikalar öncesi detaylar ve son dakika gelişmeşer.

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvar

Karaman Belediyespor 7 maçtır kazanamıyor. Karaman Belediyespor son 3 iç saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Karaman Belediyespor son 3 iç saha maçının 2’sinde gol atamadı.

Halide Edip Adıvar 8 maçtır kaybetmiyor. Halide Edip Adıvar son 2 maçını kazandı. Halide Edip Adıvar’da stoper Necati Yakuplar (3 gol) cezalı.

Ceyhanspor-Kahta 02 Spor

Ceyhanspor 5 maçtır kazanamıyor. Ceyhanspor kazanamadığı 5 maçlık seride 3 beraberlik aldı. Kahta 02, ligde 5 maçtır kazanamıyor. Kahta 02’nin 4 maçlık beraberlik serisi iç sahada aldığı Fethiye (1-2) mağlubiyetiyle sona erdi.

Kahta 02’de stoper Erkan Nazlı ile sol bek Mehmet Berber cezalı.

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor

İçel İdmanyurdu 3 maçtır berabere kalıyor. İçel İdmanyurdu son 2 deplasman maçında Arhavi (1-1) ve Cizre (2-2) ile 90+5’te yediği gollerle berabere kaldı.

Çarşambaspor 4 maçlık yenilmezlik serisi Karşıyaka deplasmanında kaybettikten sonra içeride Batman Petrol’ü devirdi. Çarşambaspor deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte üst üste 5 beraberlik aldılar, son maçlarında Karşıyaka’ya (1-2) kaybettiler. Çarşambaspor’da ön liberoları Veysel Kılıç ile Mete Han Genç cezalı.

Isparta 32-Elazığ Karakoçan FK

3 maçtır kaybeden Isparta 32 son 6 maçında da kazanamadı. Isparta 32 yeni teknik direktörü Hakan Genç yönetimindeki 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Isparta 32’de forvet arkası Kerem Pala (1 gol) cezalı.

Elazığ Karakoçan son iki maçından galibiyetle ayrıldı. Elazığ Karakoçan’da sağ bek Ferhat Canlı ile forvet arkası oynayan Semih Ekmen (2 gol) cezalı.

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor

Deplasmanda 2 maçtır kaybeden Bursa Yıldırım son 3 iç saha maçında 7 puan topladı. 1954 Kelkit Belediyespor 6 maçtır kazanamıyor.

1954 Kelkit belediyespor kazamadığı 6 maçlık seride 5 beraberlik aldı. 1954 Kelkit gol atamadığı 5 maçlık seriden sonra Karbel Karaköprü Belediyespor ile 90+4’te yedikleri golle 2-2 kaldılar.

1954 Kelkit Belediyespor’da stoper Adem Sağlam (4 gol) cezalı.

Siirt İl Özel İdare-Modafen

Siirt’in 3 maçlık yenilmezlik serisi Bergama Belediyespor (1-3) deplasmanında sona erdi. Siirt sahasındaki son 3 maçı kazandı, ikisinde gol de yemedi.

Modafen son 7 haftada tek mağlubiyeti zirve yarışındaki Adıyaman 1954’e karşı deplasmanda aldı. Modafen’de sol kanat Yunus Emre Kefeli (5 gol) ve sağ kanat Yiğit İsmail Gökoğlan cezalı.