Derleyen: Kaan Karahan

13 Haziran 1993 yılında Muğla'da dünyaya gelen Ozan Sol, futbol hayatına 2004 yılında Muğlaspor'da başladı. Ege ekibi altyapısında 8 yıl geçiren ve alt yaş gruplarında sergilediği performansla ön plana çıkan Ozan, Altınordu Kulübü'nün dikkatini çekti. Bu toprakların çocuklarına güvenen ve bu nedenle kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan, Altınordu, 2012 yılında Muğlaspor'un genç yeteneği Ozan Sol'u kaptı.

İlk sezonunda 19 gol

Memleketinin plaka numarası 48'i giyen ve Altınordu'ya çabuk uyum sağlayan, takımın bankoları arasına giren Ozan, 2012/13 sezonunda Altınordu'nun Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 76 puanla yaşadığı şampiyonluğun en önemli oyuncusu oldu. İlk sezonunda tam 19 gol atan Ozan, Doğan Karakuş ve İbrahim Yılmaz'ın ardından krallıkta 3. sırada yer aldı.

Altınordu'da başarılı grafiğini sürdürdü

Öz kaynak oyuncuları ile profesyonel liglere damga vuran Altınordu, başarılı grafiğini sürdürdü. 2013/14 sezonunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Altınordu, Alanyaspor, Ankaragücü, Bandırmaspor gibi iddialı ekiplerinin arasından sıyrıldı, 81 puanla zirvede yer aldı ve TFF 1. Lig'e adını yazdırdı. Gol kralı ise 27 gol atan Gökhan Karadeniz oldu. 26 maçta 6 gol atan Ozan Sol ise takımın yine en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Yarım sezon Aydınspor 1923 macerası

2014/2015 sezonunda Altınordu, TFF 1. Lig'de boy gösterirken Ozan için işler pek yolunda gitmedi. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 11 resmi maçta forma giyebilen Ozan, devre arası Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'e kiralandı, 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Burak İnce takasında Manisaspor'a gönderildi

2015/16 sezonunda ise Ozan için 2 şampiyonluk yaşadığu Altınordu'dan ayrılık vakti geldi. Türkiye çapında aramalar yapan ve tıpkı Ozan'ı 2012'de Muğlaspor'dan transfer edildiği gibi genç yetenekleri takıma kazandıran Altınordu scoutları, Manisaspor'un 11 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce'ye göz koydu. Altyapıya yatırımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, Burak için gözünü karatmıştı. Manisaspor ise genç yıldızını kolay kolay bırakmadı. İki kulüp sonunda anlaşmaya varırken, Altınordu bu transfer için Galatasaray altyapısından yetişen Mertcan Caner'in bonservisiyle, Ozan Sol'u ise kiralık olarak Tarzanlar'a verdi.

Manisaspor'dan Altay'a...

2015/16 sezonunda Manisaspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 66 puanla şampiyonluğa uzandı. Ozan ise 32 maçta 5 gol atarak şampiyonluğa fayda sağladı. 2016/17'de Manisaspor'la TFF 1. Lig'de 17 maçta 2 gol atan Ozan, 2017/18'de şampiyonluklarına bir yenisini eklemek için Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'a imza attı.

Kariyerinin 4. şampiyonluğu!

Sezonun son haftasına Gümüşhanespor 64 puanla 1., Altay da 63 puanla 2. sırada girdi. İhsan Furkan Deniz, Murat Uluç ve Muharrem Ozan Cengiz'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Altay, ligi şampiyon olarak tamamladı ve TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. 24 resmi maçta 3 gol atan Ozan, kariyerinin 4. şampiyonluğunu İzmir efsanesi Altay ile kazandı.

Kariyer sezonunda zirveye çıktı

2018/19 sezonunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olan Ozan, ilk sezonunda 21 maçta 5 gol, ikinci sezonunda 17 maçta 7 gol kaydetti. 2020/21'de ise kariyer sezonunda zirveye çıktı. Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan'a yalnız 17'şer gol atan Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor'un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup'ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi.

Sezon başında uzun süre düşme hattında yer aldığı ligde Ozan'ın müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrumspor, son 10 maçta namağlup 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bodrum, 38 puanla Play-Off hattının yalnız 1 puan gerisinde yer alıyor. Sezon sonu Ozan Sol 5. şampiyonluğunu, Bodrumspor ise 1. Lig hasretini sonlandırmak istiyor. Bekleyip göreceğiz.