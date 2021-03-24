Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki maçta Manisa FK'nın 50'nci dakikada Emir'le bulduğu gole konuk ekip 69'uncu dakikada Niyazi'yle karşılık verdi. Bu sonuçla en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde 75 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluğun kapısını iyice araladı. Manisa FK, ligde haftaya Hekimoğlu'na konuk olacağı maça 1'inci Lig'e çıkışını matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak ilan etmek için çıkacak.

18'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Mehmet'in sağdan ortasını ceza sahasına Sertaç indirdi, Zahit'in şutu az farkla auta çıktı.

50'inci dakikada Manisa FK öne geçti. Ev sahibi takımda Mehmet Uysal'ın pasında Emir düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada skor eşitlendi. Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Niyazi'nin şutu ağlarla buluştu, 24Erzincanspor beraberliği buldu: 1-1.

83'üncü dakikada ev sahibi takımın atağında Çağrı'nın arka direğe ortasında Hakan topla buluştu. Hakan'ın şutunu kaleci çeldi.

Maç 1-1 sonuçlandı.

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin(xxx), Ahmet Uslu (xxx) Serdar Osman Akarsu (×××)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xx) (Dk. 75 Volkan x), Ahmet (xx), Emir (xxx) (Dk. 90+1 Ferhat), Nizamettin (xx) (Dk. 90+1 Okan), Hakan (xx) (Dk. 84 Mikail), Çağrı (xx), Recep (x), Zahit (xx), Mehmet Yılmaz (x), Mehmet Uysal (x) (Dk. 84 Mustafa)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat (xxx) - Abdullah (xx), Yunus (xx), Ahmet (x) (Dk. 62 Muhammed xx), Niyazi (xxx), Uğurcan (xx), Mustafa (xx), Hakan (xxx) (Dk. 90+1 Mehmet), Mümin (xx), Rıdvan (xxx), Sefa (xx)

GOLLER: Dk. 50 Emir (Manisa FK), Dk. 69 Niyazi (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Sertaç (Manisa FK), Mustafa (24Erzincanspor)

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)