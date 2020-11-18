Hakemler: Lütfullah Aslan xx, İlker Ayten xx, Orhan Timurtaş xx
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz x, Sefa xx (Berk dk. 68 xx), Sergen xx, Gökhan xx(Ömer dk. 79 x), Yusuf xx (Ömer Faruk dk. 88 ?), İlyas x, Abdullah xx, Alper xx (Temel dk. 88 ?), Onur xx, Rasimcan xx
Kırşehir Belediyespor: Ahmet x, Erbay x, Nuri xx, Bilal x (Polat dk. 79 x), Ahmet x (Sabit dk. 90 ?), Üstün x (Gökay dk. 61 xx), Serhat xx, Ali xx (Abdülkadir dk. 79 xx), İsmail xx, Oğuzhan xx, Volkan xx
Goller: Abdullah (dk. 20), Yusuf (dk. 22) (Karacabey Belediyespor) İsmail (dk. 13), Ahmet (dk. 36) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Yusuf, Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Nuri, Ahmet, Bilal, Ali (Kırşehir Belediyespor)