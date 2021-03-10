Misli.com 2. Lig haftanın maçları ve öne çıkan detaylar!

Misli.com 2. Lig 27. hafta maçları ve öne çıkan istatistikler:

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KOCAELİSPOR

Ergene Velimeşe Spor, sahasında 4, genelde de 3 maçtır kazanamıyor.

Kocaelispor, ligde 4 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda ise 5 maçtır yenilgileri yok.

Kocaeli’de ön liberolar Yılmaz Özeren ile Mesut Özdemir sakat. Cezaları biten sağ bek Semih Karadeniz ile forvet Batuhan Er (5 gol) oynayabilecek.

KAHRAMANMARAŞSPOR-GÜMÜŞHANESPOR

Kahramanmaraşspor, son 5 maçta kazanamadı, 2 beraberlik aldı. Sahasında 2 maçtır kaybediyor.

Kahramanmaraşspor yeni teknik direktörü Taşkın Güngör yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 puan alabildi.

Kahramanmaraşspor’da cezası biten yedek forvet İbrahim Koca oynayabilecek.

Son iç saha maçını kaybeden Gümüşhanespor deplasmanda 3 maçtır yenilmiyor.

Gümüşhane’nin en skorer ismi Sercan Kaya (7 gol) ve sağ bekleri Berkan Yıldırım ise cezalı.

HEKİMOĞLU TRABZON-HACETTEPE SPOR

Hekimoğlu Trabzon son 4 maçta kaybetmedi, 3 beraberlik aldı.

Hekimoğlu Trabzon’da sol kanat Musa Caner Aktaş (7 gol) cezalı.

Hacettepe Spor son 3 deplasmanda kaybetmedi, 7 puan aldı.

ANAGOLD 24ERZİNCAN-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

Anagold 24Erzincan son 4 maçında kaybetmedi, 10 puan aldı ve bu seride gol de yemedi.

Zonguldak Kömürspor son 5 deplasmanda tek puanı düşme hattındaki Niğde Anadolu beraberliği ile aldı.

Zonguldak Kömürspor’da teknik direktör Barış Şeref ile ön libero Berkan Akdeniz cezalı.

Zonguldak Kömürspor'da forvet arkası oynayan Batuhan Yılmaz (2) kadro dışı bırakıldı.

ANKARA DEMİRSPOR -ÇORUM FK

10 haftadır kaybetmeyen Ankara Demir’in 7 maçlık galibiyet serisi lider Manisa FK deplasmanında aldığı beraberlikle sona erdi.

Ankara Demirspor iç sahada 3 maçtır kazanıyor.

Ankara Demir’de yedek forvet Ayberk Altan (1 gol) cezalı.

4 maçtır kaybetmeyen Çorum FK bu süreçte gol de yemedi, 10 puan topladı.

Çorum FK deplasmanda çıktığı son 5 deplasmanın 4’ünde kaybetmedi, tek yenilgileri lider Manisa FK önündeydi.

Çorum FK’da 20 gol atan forvet Sinan Kurumuş son 4 maçın 3’ünde skor üretti.

Çorum FK’da cezası biten stoper Salih Zafer Kurşunlu oynayabilecek.

NİĞDE ANADOLU-AFJET AFYONSPOR

Düşme hattındaki Niğde Anadolu 10 maçtır kazanamıyor.

Niğde Anadolu 9 maçtır kazanamadığı içi sahada bu süreçte 6 beraberlik aldı.

AFJET Afyon, son iki deplasmanda lider Manisa FK ve Play-Off yarışındaki rakiplerinden Kocaelispor ile 1-1 kaldı.

AFJET Afyon, son 4 deplasmanda kaybetmedi, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

AFJET Afyon’da cezası biten ön libero Okan Yıldız oynayabilecek.

AMED SPORTİF FAALİYETLER-SARIYER

Play-Off hattındaki Amed Sportif 4 maçtır kazanıyor. Bu süreçte tek golü Hacettepe deplasmanında yediler.

Rakibinin 2 puan gerisindeki Sarıyer 2 maçlık mağlubiyet serisine Sancaktepe’yi yenerek son verdi.

Sarıyer teknik direktör Ekrem Al yönetiminde çıktığı 2. maçta ilk kez puan aldı.