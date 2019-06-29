İngiliz model Merhan Keller, PAOK'ta forma giyen Amr Warda'nın kendisine gönderdiği cinsel içerikli mesajları resmi Instagram hesabından yayınladığı hikayelerle paylaşmış ve yaşanan skandal üzerine yıldız futbolcu, Mısır Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan son açıklamada ise 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuna verilen cezanın kaldırıldığı duyuruldu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda "Başkan Hani Abu Reda, takımdaki diğer futbolcuların gösterdikleri dayanışma ve Amr Warda'nın affedilmesine yönelik arzularını takdirle karşıladı ve Warda'ya verilen cezanın Afrika Uluslar Kupası ilk tur maçlarının ardından kaldırılmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna çıkmayı garantileyen Mısır'ın yıldız ismi, yaşananların ardından Perşembe günü Facebook hesabından bir özür videosu yayınlamıştı. Ülkenin dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah ise Twitter hesabından Warda'ya şu sözlerle destek vermişti:

"Kadınlara sonsuz saygıyla davranılmalıdır. Hayırın anlamı hayırdır. Bu tip şeyler mahremdir ve öyle kalmak zorudnadır. Bununla birlikte ben hata yapan pek çok insanın kendisini düzelteceğine ve derhal idam edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zira bu en kolay yoldur. Hayatta ikinci şanslara inanmalıyız. Rehber olmaya ve eğitmeye ihtiyacımız var. Dışlamak, bir cevap değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler