Transferin en aktif takımı olan Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov transferi geri sayıma geçildi. Menajer Mirsad Türkcan'ın dün Kolarov için bir kez daha İtalya'ya gittiği ve Roma kulübü ile olan küçük pürüzleri gidereceği bildirildi.

İMZA ÜCRETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Roma'nın bonservis ücretini şart koşmasının ardından Kolarov imza ücretinden vazgeçmişti. Mirsad Türkcan, Roma yönetimi ile bonservis konusundaki son rakamı görüşecek.

ROMA İNDİRİMİ KABUL ETTİ!

Roma'nın Kolarov'un bonservis ücretinde 3.5 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya indiği Fenerbahçe'nin bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

HASAN ALİ SONRASI HIZLANDI!

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması ve yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağının anlaşılması sonrasında Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'un transferi için girişimlerine hız vermişti.

Sırbistan Milli Takımı'nda 84 maça çıkan Aleksandar Kolarov, bu maçlarda 11 kez fileleri sarsmayı başardı.

Kaynak: Takvim



