Beşiktaş’ta flaş gelişme... Siyah-Beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, yeni sezonda takımı emanet edeceği ismi belirledi. Milli takımın başına geçen Şenol Güneş’e sezon sonunda veda edecek olan Kara Kartal, kulübe şampiyonluk yaşatan bir başka eski hocasıyla anlaşma sağladı. Beşiktaş’ı 2003’te, 100. yılda mutlu sona taşıyan Lucescu’yu her konuda ikna eden Orman, tecrübeli çalıştırıcıyı dünkü maça davet etmişti. Başakşehir karşılaşmasını tribünde izleyen Luce’nin, sürekli not tutması dikkat çekti.

Hiç para konuşmadılar

73 yaşındaki teknik adam, şimdiden gönderilecek ve alınacak oyuncuların listesini hazırlamaya başladı. Kısa bir süre önce milli takımdan ayrılan Rumen hocanın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la para konusunu konuşmadığı, mevcut kadroya çok güvendiği ve birkaç takviye ile güçlü bir takım olacaklarına inandığı da gelen haberler arasında.

Orhan Yıldırım

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