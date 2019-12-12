Minamino Liverpool ile görüşüyor! Açıkladı..

Japon oyuncu Takumi Minamino'nun Premier Lig'in dev takımı Liverpool ile adı anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta yer alan iki takım arasında Anfield'da oynanan maçta Minamino bir gol - bir asitlik performans ile oynamış ve Klopp'un gözüne girmişti. Bu szon 9 gol 5 asist ile oynanan Minamino için iki kulübün görüştüğü açıklandı. Salzburg sportif direktörü Christoph Freund, Liverpool ile Minamino'nun transferi için görüştüklerini ve sadece bu bilgiyi verebileceğini açıkladı.

Sadio Mane'den sonra Minamino

Liverpool daha önce Salzburg kökenli Sadio Mane'yi transfer etmişti. Mane adaya önce Southampton takımı ile gelmiş sonra 41.2 milyon Euro bedelle Liverpool'a geçmişti. 1995 doğumlu Minamino 2015 yılında 800 bin Euro bedelle Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu. Minamino'nun 2021 yılı Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.