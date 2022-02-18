Milwaukee'yi deplasmanda geçen Philadelphia'da Furkan Korkmaz'dan önemli katkı
NBA'de deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı 123-120 mağlup eden Philadelphia 76ers'ta millî oyuncumuz Furkan Korkmaz, kenardan gelerek 30 dakika sahada kaldı ve 13 sayıyla galibiyete önemli bir katkı sağladı.
NBA 'de Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Millî oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın da değerli bir katkı sağladığı Philadelphia, deplasmanda oynadığı zorlu maçı 123-120 kazanmayı başardı.
Furkan Korkmaz, kenardan gelerek 30 dakika sahada kalırken 13 sayı, 7 ribaunt ile etkili bir performans sergiledi. Millî oyuncumuz 2/4 iki sayılık, 3/4 üç sayılık isabetle 13 sayı üretti.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1494580902583808026
Philadelphia'da Joel Embiid; 42 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ile maça damga vururken Tobias Harris ve Tyrese Maxey de 19'ar sayıyla oynadılar. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyet adına yeterli olmazken Jrue Holiday de 24 sayıyla maçı tamamladı.