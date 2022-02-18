NBA 'de Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Millî oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın da değerli bir katkı sağladığı Philadelphia, deplasmanda oynadığı zorlu maçı 123-120 kazanmayı başardı.

Furkan Korkmaz, kenardan gelerek 30 dakika sahada kalırken 13 sayı, 7 ribaunt ile etkili bir performans sergiledi. Millî oyuncumuz 2/4 iki sayılık, 3/4 üç sayılık isabetle 13 sayı üretti.





Philadelphia'da Joel Embiid; 42 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ile maça damga vururken Tobias Harris ve Tyrese Maxey de 19'ar sayıyla oynadılar. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyet adına yeterli olmazken Jrue Holiday de 24 sayıyla maçı tamamladı.