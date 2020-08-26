NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı. İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.

NBA'de tarihi gece: Maçlar ertelendi

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçları öncesinde 4 takımın basketbolcuları, boykot kararı uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

ABD’de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake’ten kötü haber!

ABD’nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’in hastanede tedavisi devam ediyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake’in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını ifade etti. Blake’in babası, doktorların bu durumun kalıcı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.



