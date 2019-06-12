Milliler fırsat kaçırdı

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında dün akşam İzlanda’ya deplasmanda konuk olan Ay- Yıldızlılar, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. Arnavutluk’u 2-0, Moldova’yı 4-0 ve son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’yı 2-0’lık skorla geçip ilk 3 maçında 3 galibiyet alan A Milli Takımımız, İzlanda karşısında aldığı bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Kuzey Avrupa ekibi karşısında oyuna tutuk başlayan Kırmızı-Beyazlılar, Ragnar Sigurdsson’un 21 ve 31. dakikalarda attığı gollerin ardından 2-0 geriye düştü. Farkın açılmasının ardından rakip kaleye yüklenmeyi artıran Şenol Güneş’in öğrencileri, 40’ta Dorukhan Toköz’ün golüyle farkı 1’e indirdi, soyunma odasına umutlu gitti.

6. maçta ilk yenilgi

Oyunun ikinci yarısında daha istekli bir görüntü ortaya koyan Milliler, yakaladıkları pozisyonlardan istediği sonucu alamadı ve aynı zamanda 2019 yılındaki ilk yenilgisini yaşadı. Bu yıl içerisinde 5 mücadelede bileği bükülmeyen Kırmızı-Beyazlılar, bu sonuçla birlikte grupta ilk kez kalesini gole kapatamadı. Dün akşamki sonucun ardından önemli bir fırsatı kaçıran ve grupta 9 puanda kalan Türkiye, artı 7 averajıyla ikinci sıraya geriledi. 4. maçlar sonunda aynı puanda artı 9 averajı bulunan Fransa sıralamada birinci, ‘0’ averajlı İzlanda ise üçüncü sırada yer aldı.