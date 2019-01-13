Milliler bir üst tura çıktı

ISU Avrupa Şampiyonası Kısa Mesafe Sürat Pateni yarışlarında milli takım sporcuları Türkiye rekorları kırarak bir üst tura çıktı.

11-13 Ocak tarihleri arası Hollanda’nın Dordrecht şehrinde yapılan ISU Avrupa Şampiyonası Kısa Mesafe Sürat Pateni yarışlarında milli takım sporcularımız Türkiye rekorları kırarak bir üst tura çıktılar.

500 metre Erkeklerde Fırat Yardımcı 41.954 kayarak kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi ve bir üst tura çıktı.

5000 metre Erkekler Bayrak yarışında milli takım sporcularımız Fırat Yardımcı, Tunay Şimşek, Davut Tahtacı ve Furkan Akar yarışmada 6.51.690 kayarak hem Türkiye rekorunu kırdılar hem de Avrupa’da ilk 8 takım arasına girdiler. Hocalar Anna Lukanova ve Mükerrem Deniz yarışma sonuçlarından memnun olduklarını rakiplerin dikkatlerini çektiklerini belirterek, her yarışma sonrasındaki gelişimler sporcularımızın kendilerine olan güven duygusunu arttırdığını söyledi.

Anna Lukanova, bu takımla 6 ay önce çalışmaya başladığını ve gelinen noktada çok hızlı bir şekilde geliştiklerini, yakın zamanda bunların sonuçlarını madalya alarak ve marşımızı çaldırarak göstereceklerini dile getirdi.

Milli takımın Hollanda kafilesinin başkanlığını branş sorumlusu Naci Korucu yapıyor.

İHA