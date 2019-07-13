Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Zonguldak kampındaki son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada Türkiye, B Grubu’nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Grubu’nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Türkiye’nin şampiyonadaki grup maç programı (TSİ) ise şöyle:

15 Temmuz Pazartesi:

10.45 Rusya-Türkiye

20.30 Türkiye-Hollanda

16 Temmuz Salı:

10.45 Polonya-Türkiye

20.15 Türkiye-Hırvatistan

17 Temmuz Çarşamba:

17.00 Bosna Hersek-Türkiye