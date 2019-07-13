Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Zonguldak kampındaki son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada Türkiye, B Grubu’nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
A Grubu’nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Türkiye’nin şampiyonadaki grup maç programı (TSİ) ise şöyle:
15 Temmuz Pazartesi:
10.45 Rusya-Türkiye
20.30 Türkiye-Hollanda
16 Temmuz Salı:
10.45 Polonya-Türkiye
20.15 Türkiye-Hırvatistan
17 Temmuz Çarşamba:
17.00 Bosna Hersek-Türkiye