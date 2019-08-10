Milli tekvandocu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, dünya şampiyonu

ANKARA,(DHA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 5 Türk tekvandocu mücadele ederken kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın, erkekler 57 kiloda ise Hakan Kaya bronz madalya kazandı. Milli tekvandocu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, şampiyonada sırasıyla Azeri, İranlı ve Tayvanlı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Belarus'dan Daniela Miliuschankava'yı 23-0 sayı farkıyla mağlup eden Kavukcuoğlu, dünya şampiyonu oldu.

Böylelikle Türkiye, şampiyonayı 1'i altın ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Türkiye, şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek ile bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım sıralamasında ise kızlarda dünya 4'ncüsü oldu.

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