EURO 2020'de Türkiye'nin grubundaki Galler, finaller öncesindeki ikinci hazırlık maçını da önceki gün oynadı. Kadrosunda Gareth Bale gibi bir dünya yıldızını bulunduran Galler, Arnavutluk'la karşı karşıya geldiği mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Robert Page'in öğrencileri bundan önce 2018 Dünya Kupası sahibi Fransa ile yaptığı maçı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.