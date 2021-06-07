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Milli Takımın rakibi Galler'den hazırlık maçlarında kötü performans

Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler, kadrosunda önemli dünya yıldızlarını bulundurmasına rağmen turnuvaya hazırlık kapsamında oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Milli Takımın rakibi Galler'den hazırlık maçlarında kötü performans

EURO 2020'de Türkiye'nin grubundaki Galler, finaller öncesindeki ikinci hazırlık maçını da önceki gün oynadı. Kadrosunda Gareth Bale gibi bir dünya yıldızını bulunduran Galler, Arnavutluk'la karşı karşıya geldiği mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Robert Page'in öğrencileri bundan önce 2018 Dünya Kupası sahibi Fransa ile yaptığı maçı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.

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