Milli Takımın rakibi Galler'den hazırlık maçlarında kötü performans
Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler, kadrosunda önemli dünya yıldızlarını bulundurmasına rağmen turnuvaya hazırlık kapsamında oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.
EURO 2020'de Türkiye'nin grubundaki Galler, finaller öncesindeki ikinci hazırlık maçını da önceki gün oynadı. Kadrosunda Gareth Bale gibi bir dünya yıldızını bulunduran Galler, Arnavutluk'la karşı karşıya geldiği mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Robert Page'in öğrencileri bundan önce 2018 Dünya Kupası sahibi Fransa ile yaptığı maçı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.