UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta maçında Litvanya'yı İzmir'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti. Stefan Kuntz, kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü. 4 futbolcudan vazgeçilmedi Bu arada Milliler’de Kuntz, Uluslar Ligi'nde bu ay içerisinde oynadığımız dört karşılaşmada kadroda çeşitli rotasyonlar yaptı ama

4 futbolcudan hiç vazgeçmedi

Kuntz, Faroe Adaları, Lüksemburg ve dün akşamla birlikte oynadığımız iki Litvanya karşılaşmasında da 11'de; Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu'na yer verdi. Ayrıca Uluslar Ligi'nde ilk 4 maçta, 'Gol yememe' hedefi koyan Türkiye, istediğini elde etti. 4 maç sonunda rakip fileleri tam 14 kez havalandıran Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise hiç gol görmedi.