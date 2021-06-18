Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası eleme maçında Myanmar’daki askeri darbeyi protesto etmek için üç parmakla selam veren Myanmar futbol takımının kalecisi Pyae Lyan Aung, ülkesine dönmeyeceğini ve mülteci statüsü için Japonya’ya başvuruda bulunacağını açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Osaka eyaletindeki Kansai Havaalanı'nda gazetecilere konuşan Myanmarlı 27 yaşındaki kaleci, ülkesine dönerse "hayatı risk altında olacağı" için Japonya'da kalmaya karar verdiğini söyledi.

Pyae Lyan Aung, ordunun Myanmar'daki evini ziyaret ettiğini belirterek takım arkadaşlarının ve ailelerinin güvenliği konusunda endişelendiğini belirtti.

Japonya’da oynanan Dünya Kupası eleme maçı sonrasında dün gece takım arkadaşlarıyla ülkesine dönmesi gereken futbolcu uçağa binmeyi reddederek havaalanındaki göçmenlik yetkililerine Japonya’da kalmak istediğini bildirdi.

Japonya ile Myanmar arasında 28 Mayıs'ta oynanan maçta Pyae Lyan Aung, Myanmar milli marşı çalınırken İngilizce olarak "Adalete ihtiyacımız var" yazan sağ elinin üç parmağını kaldırdı.

Üç parmakla yapılan selamlı protesto, Myanmar’da seçilmiş hükümeti deviren 1 Şubat askeri darbesine karşı sıklıkla kullanılıyor. Milli takım kalecisinin selamlı protesto görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu arada, rutin basın toplantısında konuşan Japonya Kabine Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin "onun (futbolcunun) isteklerini dinleyerek düzgün bir şekilde yanıt vermek istediğini" dile getirdi.

Pyae Lyan Aung, sivil lider Aung San Suu Çii liderliğindeki hükümet görevine döndüğünde ülkesine döneceğini ifade etti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.