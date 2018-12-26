Milli takım hayali kuran oyuncuya tekerlekli sandalye hediyesi

Spor Genel Müdürlüğü, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu olan ve milli takım hayali kuran Yunus Emre Bal’a yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti.

Bedensel engelli sporcuların, sportif faaliyetlerine katkı sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’nün destekleri tüm yurtta devam ediyor. Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeler sporculara teslim ediliyor. Denizli’de, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Yunus Emre Bal’a, Spor Genel Müdürlüğü’nün hediyesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu verdi. Engelli federasyonlarının, engelli spor kulüpleri ve sporcularının taleplerini karşılama noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyleyen İbanoğlu, ihtiyaca göre maddi yardım, spor malzemesi veya araç-gereç temini şeklinde talepleri ivedilikle yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Bölgesel Lig'de Pamukkale Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki Yunus Emre Bal, sporla hayata bağlandıklarını, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile mutlu olduğunu söyledi. Genç sporcu, ilk hedefinin takımıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu belirterek, gelecekte milli takım formasını giymenin hayalini kurduğunu kaydetti.

İHA