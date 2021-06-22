Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lahey kentinde düzenlenecek organizasyonda Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ile Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi Türkiye adına yarışacak.

Milliler, son 16 turundaki rakibi Fransa’yı elemesi halinde çeyrek finalde Letonya-Belarus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eleme usulüne göre oynanacak turnuvada ülkeler her turda iki maç üzerinden karşılaşacak ve seride rakibine üstünlük sağlayan taraf tur atlayacak. Karşılaşmaların ardından seride 1-1 eşitlik olması halinde, yapılacak ’Altın Maç’ta turu geçen taraf belli olacak.

Kupanın finalinde şampiyon olan ülke, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde edecek.

CEV’in YouTube kanalından canlı izlenebilecek kupada yarın, millilerden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ekibi, TSİ 14.00’te Youssef Krou-Olivier Barthelemy ikilisiyle, Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ekibi de TSİ 14.50’de Quincy Aye-Arnaud Gauthier Rat ikilisiyle maça çıkacak. (AA)