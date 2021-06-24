Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takımlar, Hollanda’nın ev sahipliğinde The Hague şehrinde düzenlenen organizasyonda bugün yarı finale yükselmek için mücadele etti.

Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşan milli takım, çeyrek final ilk maçında Letonya’ya 2-1 (17-21, 21-16, 15-9) yenildi.

Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ikilisinden oluşan milli takım da ikinci maçta Letonya’ya 26-24 ve 21-12’lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, bu sonuçların ardından Continental Cup’a veda etti.