Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonanın 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler kategorisi sıralama müsabakasında Türkiye’yi temsil eden milli sporculardan Halil İbrahim Öztürk 1155, Ahmet Bayrak 1153 ve Ömer Akgün 1147 puan elde edip, dereceye giremedi.

Milliler yarın düzenlenecek olan 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler takım müsabakasında madalya için mücadele edecekler.

Organizasyon 6 Haziran Pazar günü sona erecek.