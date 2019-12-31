Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları amorti hangi rakamlara çıktı? Yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu. 8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde;

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL

200 TL

160 TL

80 (Amorti) TL

80 bin (Teselli) TL

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango sonuçları belli oluyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu.

8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...

80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu

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