Milli Piyango sonuçları amorti hangi rakamlara çıktı? Yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Son dakika Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu. 8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu.
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
Milli Piyango sonuçları amorti hangi rakamlara çıktı? Yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu. 8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ
Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde;
80 Milyon TL
8 milyon TL
1 milyon TL
100 bin TL
10 bin TL
5 bin TL
1000 TL
400 TL
300 TL
200 TL
160 TL
80 (Amorti) TL
80 bin (Teselli) TL
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Milli Piyango sonuçları belli oluyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu.
8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...
80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu
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