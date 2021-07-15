Para Okçuluk Milli Takım sporcusu Yiğit Caner Aydın, Çekya'nın Nove Mesto şehrinde düzenlenen dünya sıralaması turnuvasında W1 erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

W1 klasmanında yarışan sporcuların gövde dengesinde ve ellerinde hareket kaybı bulunurken, 24 sporcunun yer aldığı klasmanda sıralama atışlarını 3'üncü sırada bitiren Yiğit Caner Aydın, ilk maçında İngiliz rakibi Martin Saych'i 142-123, çeyrek final maçında Güney Koreli rakibi Koo Dong Sub'u 143-132 ve yarı finalde Çek rakibi Karel Davidek'i 138-121 yenerek finale yükseldi. Finalde Macar sporcu Gaspar Tamas ile eşleşen milli sporcumuz 141-139 üstünlük sağlayarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Bu sonucun ardından Yiğit Caner Aydın aldığı 80 puanla dünya sıralamasında 3'üncülükteki yerini korumuş oldu.