A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacak. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora sokan milliler, Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı. Play-Off oynayabilmemiz için 2 puan önümüzdeki Norveç’in kalan 3 maçta takılması gerekiyor. Eğer puan eşitliği olursa, genel averaja bakılacak. Vikingler, şu anda bizden 4 fazla averaja sahip. Dolayısıyla kalan 3 karşılaşmayı kazanmanın yanı sıra farklı sonuçlarla sahadan ayrılmamız gerekiyor.

Milli maç hangi kanalda? Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Daugava Stadı'nda oynanacak Letonya-Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in düdük çalacağı 90 dakika TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ise anbean haberimizde olacak.

Letonya-Türkiye muhtemel 11'ler:

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovkis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, Uldriss

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Caner, Berat, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda galibiyeti ile kaptırdığımız liderlikten sonra gözümüzü Play-Off oynayabilmek için ikinci sıraya dikmiştik. Bu yolda Norveç ile dün gece kritik bir maça çıktık. Türkiye'ye ikinci sırada gelen rakibimizi öne geçtiğimiz maçta yenemedik. Ancak Play-Off yolunda bizim için her şey bitmiş değil. Hollanda kazanıp arayı açtı. 1-1'lik skorla Norveç ile aramızdaki 2 puanlık fark devam etti. Kalan 3 maçımızı kazanıp, son hafta oynanacak olan Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyeceğiz.

3'te 3'e mecburuz

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan çıkaracağımız 9 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir.

İş averaja kalabilir

Norveç Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse Play-Off yolumuz açılacak. Burada berabere kalırsa Ay-Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir. Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak da iyiler. Kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Son 5 maçta beraberlik

beraberlik A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 5’i resmi, 2’si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Türkiye, ilk ve tek galibiyetini 1924 senesinde aldı. Kuntz ve öğrencileri, büyük hasreti bitirmek istiyor.

Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar. Serdar Aziz’in yerine ilk 11’de Çağlar’ın forma giyme ihtimali yüksek, diğer aday Kaan Ayhan. Öte yandan Kuntz, orta sahada da değişikliğe gidebilir.

Serdar ve Kenan kadrodan çıktı

Ay-Yıldızlı ekipte iki isim Letonya kadrosundan çıkartıldı. Norveç maçında darbeye bağlı göz travması yaşayan Serdar Aziz ile daha önce sol el ikinci parmağındaki kırık nedeniyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman, kamptan ayrıldı. A Milli Takım ’ın hocası Kuntz, Norveç maçında Serdar Aziz’i ilk 11’de görevlendirmiş, Kenan’ı ise ikinci yarının son bölümlerde oyuna sokmuştu.

Düdük İsveçli hakem Andreas Ekberg'de

Türkiye’nin Letonya’ya konuk olacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. 36 yaşındaki hakem, A Milli Takım’ın maçını ilk kez yönetecek. Ekberg, kariyerinde Türk kulüplerinin ise bir maçını yönetti. Fenerbahçe ’nin Avrupa Ligi gruplarında 2018’de Anderlecht’i 2-0 yendiği maçta görev almış, rakip takıma bir kırmızı kart çıkarmıştı. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. 4. hakem ise Kaspar Sjöberg olacak.