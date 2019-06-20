Brezilya’da düzenlenen Copa America ile Mısır’ın ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Afrika Kupası, Galatasaray’ın belini büktü, sezon öncesi kamp belirsizliğe büründü.

Muslera, Uruguay formasıyla Copa America’da forma giyerken, Mısır’daki Afrika Kupası’nda ise çok sayıda sarı-kırmızılı şans bulacak. Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Christian Luyindama (Kongo) formasıyla Afrika Kupası’nda boy gösterecek.

Yine Galatasaray’ın satmaya çalıştığı Diagne (Senegal), Everton’dan yeniden kiralamaya çalışılan Onyekuru ise Nijerya formasıyla Afrika Kupası’nda forma giyecek. Galatasaray’da kilit oyuncuların ve yine transferi gündemde olan bazı isimlerin yaz döneminde önemli kupalarda forma giymesi nedeniyle erken kampa sıcak bakılmadığı öğrenildi. Hatta bu nedenle eksik kadronun bir süre İstanbul’da çalışması planlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Copa America ve Afrika Kupası’nda forma giyecek isimlere verilecek izinler nedeniyle yurt dışı kampına geç başlayacak.

(Sabah)