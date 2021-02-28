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Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya

Ukrayna'da devam eden 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş gümüş, grekoromende ise Kerem Kamal gümüş madalya kazandı.

28 Şubat 2021, Pazar 11:49 Son Güncelleme:
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Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo finalinde ev sahibi Ukrayna'dan olimpiyat ikincisi Valerii Andriitsev ile karşılaştı.

Süleyman, 1-1 sona eren müsabakada rakibine son puan avantajıyla üstünlük kurarak altın madalya elde etti.

Serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde karşılaştığı İranlı Mohamed Firouzpurbaden'e çekişmeli geçen mücadele sonunda 2-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Grekoromende bir üst sıklette mücadele eden Kerem Kamal, 63 kilo finalinde Avrupa şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye 4-3 yenilerek ikinci oldu.

AA

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