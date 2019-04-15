Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, bronz madalya kazanan Emrah Kuş ve Avrupa 5'incisi olan Şerif Kılıç, başkan Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başkan Yavaş, milli güreşçiler ile pasta keserek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Yavaş, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu başarılardan göğsümüz kabarıyor, gurur duyuyoruz sizlerle. Bundan sonra sizlerden örnek alıp yetişecek gençler için elimizden geleni yapacağız. Sizlere desteğimiz de sonuna kadar devam edecek" dedi.

Rıza Kayaalp'ten 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya beklediğini belirten Yavaş, "Finale kalırsan atlar geliriz. Canlı olarak izleriz inşallah seni. Bu kadar tecrübeyle olimpiyat kaçınılmaz olması lazım. Rakipler de çekinir senden" diye konuştu.

DHA