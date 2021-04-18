Milli boksörlerin karantina süreleri sona erdi

Gençler Dünya Şampiyonası’na katılmadan önce yaptırdıkları Kovid-19 PCR testinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu’daki yurtlarda karantinaya alınan 8 sporcu ve 3 antrenör, bugün yurtlardan ayrıldı. Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcu ve antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Sorunsuz şekilde karantina sürecini tamamladıklarını anlatan Gündoğdu, "En büyük üzüntümüz ciddi bir şekilde hazırlanmış olmamıza rağmen Polonya’daki dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edemememiz. Madalyayla dönme hayalimiz vardı ama olmadı. Giden arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Kastamonu’daki Kadıdağı Kamp Merkezi’nde hazırlanan genç erkekler ve genç kadınlar milli takımlarının Türkiye’den ayrılmadan önce yaptırdığı Kovid-19 PCR testinin sonucu Genç Kadınlar Milli Takımı’ndan 6, Genç Erkekler Milli Takımı’ndan 2, antrenörlerden de 3 kişinin testi pozitif çıkmış, bunun üzerine 11 kişi Kastamonu’daki yurtlarda karantinaya alınırken, diğer sporcular şampiyonaya gitmişti.