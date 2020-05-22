Milli boksörler izole alanlarda olimpiyatlara hazırlanıyor

Türkiye Boks Milli Takımı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Mart'ta düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı "kota müsabakalarının durdurulması" kararı üzerine 17 Mart'ta Türkiye'ye döndü.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıktıktan sonra tedavi gören antrenör Seyfullah Dumlupınar ile bazı milli sporcular, sağlıklarına kavuştuktan sonra diğer takım arkadaşları gibi hazırlıklarına devam etti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota müsabakalarının her an kaldığı yerden başlayabileceği düşüncesine göre hareket eden sporcular, sosyal izolasyona dikkat ederek ev, bahçe ve zaman zaman inşaatlarda günlük antrenmanlarını tamamlıyor.

Milliler, uzaktan iletişim araçlarıyla antrenörlerinin program ve planı kapsamında ter döküyor.

Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafile ve milli sporcuların yurda dönmesinin ardından 14 günlük karantina sürecini uyguladıklarını söyledi.

Sporcuların İngiltere'deki durdurulan organizasyonda kıyasıya mücadele ettiğini belirten Dumlupınar, "Müsabakalarda sadece bir sporcumuz mağlup oldu. Diğer sporcularımız bütün maçlarını kazandı. Müsabaka ileri tarihte kaldığı yerden aynı şartlarda devam etmek üzere durduruldu." dedi.