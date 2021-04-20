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Milli atlet Mizgin Ay ikinci kez koronavirüse yakalandı

Milli atlet Mizgin Ay, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Mizgin’in, TOHM’da özel odaya alınarak tedavisi başlatıldı. Milli atlet bir ay önce de Kovid-19 tedavisi görmüştü.

20 Nisan 2021, Salı 21:54 Son Güncelleme:
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Milli atlet Mizgin Ay ikinci kez koronavirüse yakalandı

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) tedavi gören Mizgin Ay, yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mizgin’in, TOHM’da özel odaya alınarak tedavisi başlatıldı. Milli atlet bir ay önce de Kovid-19 tedavisi görmüştü.

Milli atlet AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda hastalığı atlatmasına rağmen yeniden Kovid-19’a yakalandığını belirtti. Mizgin, "Sakatlığım nedeniyle merkezde tedavi görüyordum. Yeni antrenmanlara başlamıştım. Koronavirüsün ilkini kolay atlatmıştım. Bunu da atlatıp en kısa sürede yeniden antrenmanlara başlayacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mizgin Ay’ın merkezdeki oda arkadaşı milli eskrimci Fatma Zehra Köse de Kovid-19 testisinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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