Milli antrenör Sabahattin Tatar’a son görev

Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi’ndeki bahçesinde 4 gün önce zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar’ın cenazesi Ayvalık’ta toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar arasında yer alan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Böyle değerli insanlar çok fazla yetişmiyor ama takdiriilahî” derken sporcuları adına konuşan atlet Mert Atlı “Ona çok şey borçluyuz. O bizim çalıştırıcımız hem de ağabeyimizdi. Birçok gence hayatı ile ilgili yön verdi. Sadece sporla ilgili değil eğitim ve hayatlarıyla ilgili destek verdi” ifadelerini kullandı.

Van doğumlu olan Tatar, postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonlukları elde etmişti. Tatar daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlamıştı.