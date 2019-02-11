Seria'nın 23. haftasında ilk 4 hedefini sürdüren Milan, San Siro'da konuk ettiği Cagliari'yi 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle kapattı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 77 dakika sahada kalırken, Milan'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Ceppitelli (KK), 22. dakikada Paqueta ve 62. dakikada Piatek'ten geldi.

Genoa'dan transfer edilen Piatek, çıkışını Cagliari karşısında da sürdürdü ve 3. maçında 4. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip, 39 puan ile haftayı 4. sırada kapattı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Cagliari ise 21 puanla 15. sırada kaldı.