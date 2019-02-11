Milan'da Krzysztof Piatek fırtınası devam ediyor!

Serie A'nın 23. haftasında Milan, evinde konuk ettiği Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Cagliari ağlarını da sarsmayı başaran Piatek, Milan formasıyla çıktığı 3. maçında 4. golünü kaydetti.

11 Şubat 2019, Pazartesi 01:12 Son Güncelleme:
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Milan'da Krzysztof Piatek fırtınası devam ediyor!

Seria'nın 23. haftasında ilk 4 hedefini sürdüren Milan, San Siro'da konuk ettiği Cagliari'yi 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle kapattı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 77 dakika sahada kalırken, Milan'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Ceppitelli (KK), 22. dakikada Paqueta ve 62. dakikada Piatek'ten geldi.

Genoa'dan transfer edilen Piatek, çıkışını Cagliari karşısında da sürdürdü ve 3. maçında 4. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip, 39 puan ile haftayı 4. sırada kapattı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Cagliari ise 21 puanla 15. sırada kaldı.

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