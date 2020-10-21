Milan'ın bu sezonki başarısının en önemli mimarlarından milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçı öncesinde gerçekleşen sabah antrenmanında sakatlanmıştı. Antrenmanı koltuk değnekleri ile terk etmek durumunda kalan yıldız oyuncunun durumu ise belli oldu.

İtalyan gazetelerinin bu sabah verdiği bilgiye göre ayak bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Korkulan olmamış ve çok ciddi bir sakatlık sorunu ortaya çıkmamış olsa da sıkışık programda 3 kritik maçı kaçırması bekleniyor.

(Fotoğraf: Sky Sport)

Roma maçında yok!

Celtic ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek milli oyuncumuz, sonrasında ligdeki Roma maçında ve önümüzdeki haftanın Avrupa maçı olan Sparta Prag karşısında da oynayamayacak. Hakan'ın 1 Kasım'da Udinese deplasmanına ise yetiştirilmesi için çalışılacak.

Hakan Çalhanoğlu, özellikle takımı Milan'ın elemeleri geçerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasına 3 maçta attığı 4 gol ile büyük katkı sağlamıştı.



