Milan Yöneticisi Ivan Gazidis, Avrupa Süper Ligi'nin futbol için iyi bir şey olduğunu belirtti. Gazidis, kırmızı-siyahlı takımın sponsorlarına ve hissedarlarına yazdığı mektupta, bu yeni organizasyonla kaliteyi artırmak istediklerini belirterek, "Bu 20 takımdan oluşacak yeni formattaki mücadelenin, tüm dünyadaki milyarlarca futbolseveri yakalayacağından, futbol için yeni ve heyecanlandırıcı bir dönem olacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Milan Üst Yöneticisi, Avrupa Süper Ligi’nin daha büyük mali kaynaklarla futbola genel olarak değer ve destek sağlayacağını kaydetti.

Gazidis, Milan’ın İtalya Birinci Futbol Ligi’nden (Serie A) ayrılmak istemediğini de belirtirken, "(Serie A) İtalya için hafta sonu en önemli mücadele alanı olmaya devam edecek ve Milan burada kalmaktan gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.



