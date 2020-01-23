Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor devre arasında gol sorununu çözebilmek için Çek golcü Milan Skoda'yı transfer etti. 1986 doğumlu oyuncu Milan Skoda, ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında iki gol atıp kalitesini ortaya koydu. Skoda geçmiş performanslarından birini gösterirse Vedat Muriç'i unutturabilir.

Milan Skoda son 6 sezonda lig maçlarında 75 gol attı

Çek Ligi'nin güçlü takımlarından Slavia Prag formasını giyen Milan Skoda son 6 sezonda sadece lig maçlarında 75 gol attı. Skoda'nın aynı dönemde Avrupa Kupaları'nda ise 25 mücadelede 5 gol atmayı başardı.

2019-2020 Slavia Prag 14 maç 5 gol

2018-2019 Slavia Prag 24 maç 7 gol

2017-2018 Slavia Prag 27 maç 13 gol

2016-2017 Slavia Prag 29 maç 16 gol

2015-2016 Slavia Prag 25 maç 15 gol

2014-2015 Slavia Prag 28 maç 19 gol

Toplam son 6 sezon lig 144 maç 75 gol (maç başına 0,52 gol ortalaması)





Vedat Muriç, Ç. Rizespor'da 34 maçta 17 gol atmıştı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, geçen sezon Ç. Rizespor forması altında 34 lig maçında 17 gol atmış ve 0,50 gol ortalamasına ulaşmıştı. Skoda'nın ise son 6 sezon lig maçlarında gol ortalaması 0,52 olarak gerçekleşti.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru