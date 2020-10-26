Milan Roma maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?

anMilan - Roma mücadelesi İtalya Ligi Serie A'da haftanın kapanışı olarak sahnelenecek. Bu sezon Zlatan İbrahimoviç önderliğinde müthiş bir performans sergileyerek zirvenin tek sahibi olan Milan, başkent ekibi Roma'yı ağırlayacak. Son 4 maçını da kazanarak Napoli'nin önünde zirvede yer alan Milan'da, önemli eksiklerden biri milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu. Hakan sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Roma ise sancılı başladığı sezonda bir büyük maç zaferi ile düzlüğe çıkmak amacında. Peki Milan Roma maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Bu soruya detaylı yanıtlar ve Milan - Roma maçı ile ilgili diğer önemli anekdotları aktarıyoruz

Milan - Roma maçı hangi kanalda canlı?

Milan - Roma maçı Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Milan'da kritik maç öncesi tatsız gelişme, covid19 test sonuçları... Kırmızı-Siyahlı ekip kaleci Donnaroma ve Jens Petter Hauge'nin test sonuçlarının pozitik çıktığını duyurdu. Ayrıca teknik kadroda 3 ismin de pozitif olduğu açıklandı.

Roma ise son iki haftada aldığı iki galibiyet sonrası biraz daha zirveye yaklaşmak için bu mücadelede zafer hedefliyor. Milano'ya sabah erken saatlerde gelen Romalılar, San Siro'daki mücadele için bekleyişte.