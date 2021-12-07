Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu gece gözler, B Grubu'nda olacak. Liverpool, 15 puanla hem liderliği hem de bir üst tura çıkmayı garantiledi. Ancak 5 puanlı ikinci Porto, 4'er puanlı üçüncü Milan ve son sıradaki Atletico Madrid'in durumu, son maçların ardından netlik kazanacak. Saat 23.00'te başlayacak kapışmalarda İtalya'da Milan, Liverpool'u konuk ederken, Atletico Madrid de Portekiz'de Porto'nun konuğu olacak. Öncelikle Milan'ın son bileti kapması için Liverpool'u mutlaka yenmesi ve Porto'nun da Atletico karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Milan - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 23.00'te başlayacak zorlu müsabaka Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Maç Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Milan - Liverpool muhtemel 11'ler...

Milan: Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, İbrahimoviç

Liveprool: Alisson, Williams, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Morton, Henderson, O.Chamberlain, Salah, Origi, Minamino