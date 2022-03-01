İtalya Kupası yarı final ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, Milan'la kozlarını paylaşacak. Hakan'ın, eski takımına karşı ilk 11'de olması bekleniyor. Seria A'da şampiyonluk yarışında olan, kupayı da gözüne kestiren iki dev de 20 Nisan'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Kupanın diğer finale çıkma mücadelesinin ilk perdesinde ise yarın Fiorentina, evinde Juventus'u ağırlayacak.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak Milan - Inter İtalya Kupası yarı final ilk maçını Maurizio Mariani yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek dev maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Milan - Inter muhtemel 11'ler:

Milan: Maignan, Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud

Inter: Handanovic, Dumfries, Skriniar, De Vrij, Gosens, Bastoni, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Martinez, Dzeko

İtalya Kupası'na son 16 turundan dahil olan Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sırasıyla Genoa ve Lazio'yu elemeyi başardı. Turnuvaya son 16 turundan katılan Simone Inzaghi yönetimindeki Inter ise Empoli'yi 3-2 mağlup ederken, Roma engelini de 2-0'la geçmişti.

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, kupa hasretini de bitirmeyi hedefliyor. Daha önce bu organizasyonda 5 kez zafer yaşayan kırmızı-siyahlılar, en son 19 yıl önce mutlu sona ulaşmıştı. Daha önce 7 kez kupaya kazanan Inter, son olarak 2011 yılında zafere ulaşmıştı.

İki takım arasında ligde oynanan ilk maç berabere sonuçlanırken ikinci maçı Milan 2-1 kazandı.