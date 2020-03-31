Mike Tyson’ın antrenörü Nelson Cuevas corona virüsüne yenildi

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, gençlik yıllarındaki ilk antrenörü olan Nelson Cuevas'ın ölümüyle sarsıldı, Mike Tyson, 80 yaşında corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü Nelson Cuevas hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.

Mike ‘Demir Yumruk’ Tyson, Cuevas’ın ölümü sonrası Instagram’dam duygusal bir mesaj yayımladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym’de yapmıştım, gençliğinde Cus’ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D’Amato) dövüşçülerindendi. Cus’ın Catskill dövüşçüleri Bronx’a, Cuevas’ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi. Hayatımın en güzel yılları Cuevas’ın yanında Porto-Rikolu dövüşçüleri izlediğim yıllardı. Tam şovmenlerdi. Onların maço sovmenliklerini canlandırmaya çalıştım. Onu tanıyanlar onunla oyun oynanmayacağını bilirdi. Onu çok seviyor ve büyük saygı duyuyorum. Amatör kariyerimde onun yanında olmak hayatımın en iyi zamanıydı. Huzur içinde uyu. Bir dönem sona erdi.'

Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.



