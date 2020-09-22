U20'de (14 altın, 13 gümüş, 9 bronz) 40 madalya kazanan Milli Takımımız, yine genç bir kadroyla gittiği 73. Büyükler Balkan Şampiyonası'nda da 9'u altın 21 madalyayla döndü. Türkiye şampiyonayı Ukrayna'nın (12 altın, toplam 32 madalya) ardından ikinci tamamlasa da ilkleri yaşadı. Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye ilk kez erkekler 110 metre engellide Miktad Sevler'le altın madalya kazanmayı başardı. Milli kadroda ayrıca, Ömer Amaçtan, Berke Akçam ve Özlem Becerek gibi isimlerde U20 ve büyüklerde olmak üzere çifte madalya başarısı gösterdi.