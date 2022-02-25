Mihriban Hurmacı, geçen ay barıştığı eşinin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Futbolcudan şikâyetçi olan Mihriban Hurmacı, Aile Mahkemesi’ne de başvurarak 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Özer Hurmacı da 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mihriban Hurmacı’ya tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsini istedi.

Tarafların karşılıklı şikâyeti üzerine savcılık tarafından ceza davası açıldı. İddianamede Mihriban Hurmacı’nın 1 yıldan 5 yıla kadar, Özer Hurmacı’nın ise 1 yıldan 6 aya kadar hapsi istendi.

Hürriyet'in haberine göre; Mihriban Hurmacı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla çekişmeli boşanma davası açtı.

Eşinden 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi tazminat isteyen Hurmacı, 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Hurmacı ayrıca davaya gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor ’da da top koşturan Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darp ettiğini iddia etti.

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!" ifadesini kullandı.

Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.

Yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır hashtagiyle paylaşan Mihriban Hurmacı "Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın! Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim" ifadelerini kullandı. Mihriban Hurmacı, Jandarma Karakoluna giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.