Fenerbahçe 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor… Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli yıldızlarla takviye eden sarı-lacivertliler, marka bir golcü için de arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler kadrosuna katacağı isimler için çalışmalarını sürdürürken oyuncuları da Avrupa'nın önemli kulüplerinin gündeminden düşmüyor.

ZAJC'I İSTİYORLAR

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Miha Zajc'a İtalyanlar'dan sonra Belçika devi de talip oldu.

Son olarak eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile el sıkışan Club Brugge, Torino'dan sonra Sloven orta saha için sıraya giren bir başka ekip oldu.

TORINO TEKLİF YÜKSELTTİ

İtalyan ekibi Torino'nun daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus ile görüştükten sonra Zajc ile ilgili kararını vermesi bekleniyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

FENERBAHÇE PARA KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe yıldız oyuncunun sözleşmesi sona ereceği için Zajc'tan para kazanmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu 2019 senesinde bir İtalya ekibi olan Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etti. Kariyerinde 314 karşılaşmada forma giyen Zajc 49 gol atarken 45 de asiste imza attı.

Tecrübeli orta saha, Süper Lig 'de 52 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe ile geçen sezon 41 maçta görev alan başarılı futbolcu 9 gol ve 2 asistle 11 gole katkıda bulundu. (Takvim)