Miha Zajc uzaktan golleri seviyor

Miha Zajc, Başakşehir maçında ikin net fırsatı harcadı.

Sloven oyuncu yakın mesafeden önce kafayla, ardından ayakla topu dışarı vurdu. Fenerbahçe Dergisi’ne röportaj veren 24 yaşındaki oyuncu, uzaktan şutların doğal yeteneği olduğunu söyledi!

Zajc, dergi röportajında şunları söyledi: Fenerbahçe’yi zaten biliyordum. Bana büyük ilgi gösterdiler. Çok büyük bir kulüp, hayır diyemezdim. Uzaktan şutlarım var. Bu benim doğal yeteneğim, daha da geliştirmek için çalışıyorum. Asıl bölgem 10 numara ancak 8 numara da oynarım.