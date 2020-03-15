Miha Zajc ilk kez 11’de

Sarı-Lacivertli kulübün geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mija Zajc, bu sezon Süper Lig’deki 6. maçına çıkarken, ilk kez ilk 11’de forma giydi. Sloven futbolcu, Konyaspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi.