Miha Zajc ilk kez 11’de

Sarı-Lacivertli kulübün geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mija Zajc, bu sezon Süper Lig’deki 6. maçına çıkarken, ilk kez ilk 11’de forma giydi. Sloven futbolcu, Konyaspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi.

15 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Miha Zajc ilk kez 11’de

 Sarı-Lacivertli kulübün geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mija Zajc, bu sezon Süper Lig’deki 6. maçına çıkarken, ilk kez ilk 11’de forma giydi. Sloven futbolcu, Konyaspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi.

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