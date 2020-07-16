Migren, ataklar arasında baş ağrısı şikâyetinin bulunmadığı klinik bir sendromdur. Bu sendroma yakalananların yaşam kaliteleri düşüktür. Rahatsızlıkları nedeniyle günlük işlerini yapmakta zorlanırlar. Erken tanı, düzenli tedavi, uyku ve beslenme alışkanlığıyla bu hastalığı yenebilirsiniz.

Migren nedir?

Ataklar halinde gelen baş ağrılarına migren adı veriliyor. Bu ataklar bazılarında yılda 1-2, bazılarında da her ay görülebiliyor. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, ses ve ışığa duyarlılık olarak kendini gösteriyor.

Migrenin auralı ve aurasız migren olmak üzere iki türü bulunuyor. Auralı migren, atakların ’unu oluşturuyor. Baş ağrısı oluşumundan yaklaşık bir saat önce zigzag çizgiler olarak görülen halüsinasyonlar, bulanık görme, ışık çakmaları veya görüş alanında boşluklar gibi geçici duyusal belirtilerle kendini gösterir.

Aurasız migren atakları da auralı migren atakları kadar şiddetli olabildiği gibi daha şiddetli de olabiliyor.

Aslında migrenin 5-6 aşaması bulunuyor. Bu aşamaların hepsi aynı hastada kendini göstermeyebiliyor. Atakların şiddetine ve görülme sürelerine bağlı olarak bu aşamalar gelişiyor. Bazı ataklar çok şiddetli geçebiliyor. Atak süreleri 4 ile 72 saat arasında değişiyor.

Migren belirtileri nelerdir?

* Orta şiddette ya da şiddetli ağrı (başın bir yanında veya tamamında)

* Bulantı, kusmanın eşlik etmesi

* Işığa, sese, kokuya karşı duyarlılık

* İştah değişikliği, tatlı yeme isteği

* Uçuşan parlak cisimler, bulanık ve çift görme

* Sinirlilik, depresif ruh hali, mutsuzluk

* Konuşmada zorlanma

Migren nasıl anlaşılır ve neden olur?

Migren atakları normal baş ağrılarından farklıdır. Şiddetli baş ağrınızla birlikte, bulantı ve kusma isteği de yaşıyorsanız migren atağınız tutmuş demektir. Bazı durumlarda migren atağı gelmeden önce “aura”lar görmeye başlarsınız. Işığa ve sese karşı duyarlılığınız artar,

Migrenin tek bir nedeni bulunmuyor. İçinde bulunduğunuz şartlar ve tetikleyici faktörler migren atağını tetikleyebiliyor. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

Hormonal değişiklikler; düzensiz adetler, doğum kontrol hapları, hamilelik dönemi, menapoz

Çevresel Faktörler; düzensiz uyku, öğün atlama, aç kalma, aşırı bilgisayar oyunları, parlak ışıklar, güçlü kokular, iklim değişikliği

Gıdalar; alkol, aşırı kahve ve çay tüketimi, yapay tatlandırıcılar, turşular, nitrat içeren gıdalar

Egzersiz/Yorgunluk; 30 dk ve üzeri düzensiz ve uzun süreli devam eden zorlayıcı egzersizler

Migren tedavisi nasıl yapılır?

Baş ağrısı şikayetiniz için hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyorsunuz. Şikayetleriniz doktor tarafından değerlendirildikten sonra bir tanı konuluyor. Beyin tomografisi çektirilerek, migreni taklit edebilecek hastalıklar araştırılıyor. Migreni tetikleyen hastalıklar ve nedenler tespit edilerek, uygun tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılıyorlar.

Migren tedavisinde cerrahi işlem uygulanmıyor. Migrenin atak sayısı ve türüne bağlı olarak ağrı kesiciler veya migren önleyici ilaçları veriliyor. Önleyici ilaçları migreni tamamen yok etmiyor, ancak atakların sıklığı ve şiddetini azaltarak rahatlamanızı sağlıyor. Bu ilaçları ömür boyu alabileceğiniz için düzenli kullanmanız ve doktorunuzun önerdiği dozda almanız yararınızadır.

Migreni önlemede ilaç tedavisiyle birlikte düzenli uyku, stres ve depresyondan uzak durma, düzenli ve dengeli beslenme, egzersizleri dikkat etme gibi sağlık önerileri de bulunuyor. Bu önerileri dikkate alarak migren ataklarını azaltıp, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Migren tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

* Migren ağrısına iyi gelen besinler; somon balığı, incir, zencefil, muz, ay çekirdeği, avokado, limon suyu, yoğurt

* Biberiye kürü; bir su bardağı suyu kaynatın. İçine bir tatlı kaşığı biberiye atın. Kısık ateşte 4 dakika bekletin. Ilımaya bırakın. Süzdükten sonra şekersiz olarak içiyorsunuz. Bu çayı ilk hafta, günde 3 defa, ikinci haftadan sonra bir ay boyunca günde iki defa içiyorsunuz.

* Aslanpençe kürü; 4-5 gram aslanpençe otunu, kaynayan yarım litre suya atın. Kısık ateşte 2 dakika kaynatıp, 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sonra süzüp, içebilirsiniz. Çayın içine kesinlikle herhangi bir tatlandırıcı koymuyorsunuz. 3 gün boyunca günde bir su bardağı içebilirsiniz. 3. günden sonra bu çayı içmiyorsunuz.

* Alkolden, kafeinli içeceklerden uzak durun.

* Ne az ne çok yeterli şekilde kaliteli uyuyun.

*Stresten, aşırı yorgunluktan, bol ışıklı ortamlardan uzak durun.